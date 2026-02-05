circle x black
Cerca nel sito
 

Anche a Washington un 'Arco di Trionfo', Trump: "Più grande di quello di Parigi"

Parlando a Nbc News, il presidente statunitense ha detto di volere "riportare il glamour nel nostro Paese"

L'arco di Trionfo a Parigi e Donald Trump - Ipa
L'arco di Trionfo a Parigi e Donald Trump - Ipa
05 febbraio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump ha ribadito la volontà di costruire a Washington D.c. un "arco d'indipendenza" che sia "più magnifico e grande dell'Arco di Trionfo di Parigi". Parlando a Nbc News, ha detto di volere "riportare il glamour nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di prestigio e bellezza".

Il progetto scelto da Trump, che prevede la costruzione di un arco sulle rive del Potomac alto circa 76 metri, supererebbe i 50 metri del monumento francese. Secondo quanto riportato dal Washington Post, esperti di architettura hanno criticato le proporzioni volute dal presidente statunitense, osservando che la struttura – più alta sia della Casa Bianca che del Lincoln Memorial – rischierebbe di non armonizzarsi con gli edifici circostanti. Alcuni storici hanno invece espresso parere favorevole all’idea di un arco trionfale nella capitale americana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Arco di Trionfo di Parigi arco di trionfo donald trump arco donald trump
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza