Zelensky da Meloni a Palazzo Chigi: "Sempre pronto a elezioni, mi fido di lei"

La risposta all'attacco di Trump secondo cui il presidente ucraino starebbe "usando la guerra per non andare al voto"

Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni (Fotogramma/Ipa)
09 dicembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
"Sono sempre pronto alle elezioni". E' quanto ha detto oggi, martedì 9 dicembre, Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda del Messaggero, di Repubblica e del Fatto, sull'attacco di Donald Trump, secondo cui il presidente ucraino starebbe "usando la guerra per non indire le elezioni". Poi, subito prima di andare a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni, Zelensky ha detto: "Mi fido di lei, ci aiuterà".

