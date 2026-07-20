Il presidente ucraino ha pubblicato un video su X in cui sono visibili alte colonne di fumo dovute ad attacchi aerei, annunciando: "Le sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina hanno raggiunto oggi obiettivi designati che sostengono e finanziano la guerra della Russia". Zelensky ha spiegato che unità del Servizio di sicurezza ucraino (Ssu) hanno colpito contemporaneamente tre depositi di petrolio nella regione russa di Stavropol, specificando inoltre che sono stati registrati "colpi diretti" contro tre petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero.