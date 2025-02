Tutina azzurra di paillettes e grinta da rocker. Mark Zuckerberg smette i panni del fondatore di Facebook, ora proprietario di Meta, per una dichiarazione alla moglie Priscilla Chan per i suoi 40 anni. "Sei la persona più importante della mia vita. Sei una grande compagna, mamma e amica, e sono grata di condividere questa vita con te" scrive. Nel video balla e canta sul palco l'ultimo singolo di Benson Boone 'Sorry I'm Here For Someone Else' ringraziandolo per avergli prestato anche l'insolito capo d'abbigliamento.

Nel filmato, postato su Fb e accompagnato dal post 'i 40 anni di tua moglie capitano una volta sola', si vede lei, elegantissima in un lungo abito nero, che non nasconde un certo imbarazzo e scoppia a ridere.