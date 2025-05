Harry e Meghan festeggiano sette anni di matrimonio. Inizia così, anche per loro, quello che un detto popolare considera un periodo critico e vuole un calo di soddisfazione e una certa irrequietezza all'interno della coppia. E' il fatidico settimo anno, che, secondo i più, non risparmia nessuno, aristocrazia inclusa. Accanto a chi giurerebbe che fra il duca e la duchessa di Sussex tutto fila liscio e che i due sono più uniti che mai, con la coppia che continua a mostrare unità e a concentrarsi sulla famiglia e sui progetti negli Stati Uniti, crescono le voci di chi considera impari il loro rapporto, con Meghan che spadroneggerebbe senza pietà su un succube Harry.

Su questa ipotesi, la voce più eclatante arriva da chi meno te lo aspetteresti, addirittura da Thomas Markle Jr., fratello di Meghan, che la scorsa settimana ha lanciato accuse gravissime contro la sorella, dicendo a Talk Tv, senza contestualizzare ma anche senza mezze parole, che "Meghan ha rovinato Harry" e che la relazione tra Meghan e il principe non porta nulla di buono al figlio di re Carlo III. "Harry non sa cosa dire, pensa che finirà nei guai se non dice esattamente quello che vuole Meghan. In cinque o sei anni, Meghan ha cambiato Harry, e non lo ha cambiato in meglio, ma in peggio. Secondo me, sta giocando con la sua vita", ha dichiarato con durezza. "Penso che Meghan stia perdendo sempre più popolarità. Da quello che vedo, dalle reazioni che ricevo e dai commenti che leggo ogni giorno, non credo ci siano speranze".

Ipotesi, opinioni e nulla di più per adesso e tutti augurano ai Sussex almeno altri sette anni di felicità coniugale. Ma intanto, a giurare sulla crisi matrimoniale del secondogenito di Charles, ci pensa un'analisi dell'esperta di linguaggio del corpo Judi James, che, nonostante le apparenze, smentisce in toto le dimostrazioni d'amore di Meghan Markle nei confronti del principe Harry, in particolare per quanto riguarda il modo in cui posa in foto recenti accanto al marito. Secondo la James, Meghan sta probabilmente cercando di allontanare l'opinione pubblica dalla possibilità di ipotizzare una crisi del settimo anno, facendosi fotografare in situazioni di grande affettuosità. Parlando con l'Express, l'esperta ha paragonato le sue pose a "un episodio romantico di Suits", serie in cui l'attrice, prima di sposare Harry, aveva lavorato interpretando il ruolo più importante, quello di Rachel Zane.

"Il bacio dato a Harry agli Invictus è molto recitato - ha detto la James -. Un bacio in cui gli tiene la testa ferma con le mani, premendo le sue labbra contro le sue in un gesto appassionato". Parlando poi del recente concerto di Beyoncé, ha aggiunto: "I rituali di Meghan sembravano enfatici. Mentre Harry sorrideva di gioia da sotto la tesa del cappello, Meghan si è posta contro di lui come una celebrità, piuttosto che come una reale, premendo il busto contro il suo e posandogli una mano sul petto in un gesto possessivo. La sua posa appariva civettuola e infatuata, e si è rivolta alle telecamere per far capire al mondo che considera ancora la sua come un'ottima preda".

Parlando delle immagini di Meghan e Harry a New York il mese scorso, ha aggiunto che tutto fa credere che "Meghan stia leggermente prendendo il sopravvento, dimostrandosi più dominante quando sono in pubblico. Harry è stato soprannominato 'Spare II' ('Spare' significa 'riserva', e questo attributo se l'è dato Harry stesso nel sua autobiografia 'Spare' - ndr) perché volteggia intorno alla moglie, aspettando che lei accolga per prima gli ospiti e persino lasciandolo dietro di sé mentre entra in un edificio".

Si voglia dar retta all'esperta di linguaggio del corpo e al fratello di Meghan, oppure credere che le cose fra i Sussex vadano ottimamente, a prevalere nell'opinione pubblica resta il sentito augurio per una vita familiare felice in California per Harry e Meghan, insieme ai due figli Archie e Lilibet.