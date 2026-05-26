circle x black
Cerca nel sito
 

Il figlio della principessa Anna si sposa ma Harry e Meghan non sono invitati

Alla cerimonia privata del 6 giugno per le nozze di Peter Phillips parteciperanno molti membri della famiglia reale

Peter Phillips e Harriet Sperling; Meghan Markle e il principe Harry - Ipa
Peter Phillips e Harriet Sperling; Meghan Markle e il principe Harry - Ipa
26 maggio 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati al matrimonio del figlio della principessa Anna. Secondo il conduttore di TalkTv, Mark Dolan, i Sussex potrebbero "rovinare" le nozze di Peter Phillips e della fidanzata Harriet Sperling, il prossimo 6 giugno, durante la cerimonia privata alla quale parteciperanno molti membri della famiglia reale. Il giornalista ha dichiarato a Sky News: "È un affronto reale, è il matrimonio reale dell'anno e si tratta del figlio della principessa Anna, Peter, e il punto è che Harry non è stato invitato".

CTA

"A quanto ho capito - ha aggiunto Dolan - gli è stato vietato di partecipare all'evento. Perché? Perché Peter Phillips, lo sposo, non vuole che Harry monopolizzi l'attenzione dei media. E i funzionari di Palazzo ritengono che Harry e Meghan siano una coppia che crea problemi e che rovinerebbe un giorno così speciale". Un amico degli sposi ha detto a Hello! Magazine che "Peter e Harry non si parlano da diversi anni e hanno semplicemente perso i contatti, quindi non è stato invitato". Eppure, Peter Phillips era presente al matrimonio di Harry e Meghan e il duca di Sussex era tra gli invitati al matrimonio della sorella di Phillips.

Naturalmente, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, anche Andrew Mountbatten-Windsor è stato escluso dalle nozze del nipote nella chiesa londinese di All Saints a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. Ma anche la partecipazione delle figlie dell'ex principe, Beatrice ed Eugenie, è in dubbio a causa dei nuovi sviluppi nell'indagine su Andrew. Secondo alcune fonti, le sorelle distoglierebbero l'attenzione dai festeggiamenti, soprattutto in un momento in cui l'attenzione pubblica è particolarmente concentrata sulle vicende del padre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
harry meghan peter phillips e harriet sperling harry meghan peter phillis peter phillis
Vedi anche
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza