circle x black
Cerca nel sito
 

Harry e ritorno in Gb, il retroscena: duca di Sussex è ancora arrabbiato e vuole le scuse della famiglia

Il Mail on Sunday: "I suoi amici sono rimasti sbalorditi nel sentire che prova ancora rabbia verso i membri della famiglia reale"

Harry - (Ipa)
Harry - (Ipa)
31 agosto 2026 | 11.36
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Chi si aspettava che il ritorno di Harry e famiglia nel Regno Unito avrebbe dato il via alla riappacificazione con il Palazzo si sbagliava di grosso. Secondo amici del duca di Sussex, infatti, il secondogenito di Re Carlo è ancora "arrabbiato" con la 'Ditta', almeno quanto il giorno in cui lasciò la Gran Bretagna alla volta degli Usa, sei anni fa. Harry, assieme a sua moglie Meghan e ai loro due figli Archie e Lilibet, è tornato a vivere nel suo Paese d'origine la scorsa settimana senza essere più membro attivo della famiglia reale.

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, nel 2020, i rapporti con i membri più anziani di Buckingham Palace sono crollati a seguito di una serie di rivelazioni sconvolgenti, apparse anzitutto nel libro di memorie di Harry, 'Spare', e in diverse interviste televisive, tra cui quella ormai celebre con Oprah Winfrey. Il ritorno del duca ha riacceso le speranze di una ricomposizione del rapporto con il fratello maggiore William e della definitiva riconciliazione con il padre, ma il Mail on Sunday sostiene che Harry continui a sputare veleno contro alcuni membri della famiglia reale e che "si aspetti le loro scuse".

Una fonte ha dichiarato al giornale: "Gli amici che hanno incontrato Harry si aspettavano di sentire espressioni di pentimento e umiltà". E invece non è andata così. Scrive il tabloid: "A quanto pare, non ci sarà nessuna imminente ammissione di colpa da parte di Harry. Tutt'altro. È ancora nello stato d'animo che aveva con Oprah. I suoi amici sono rimasti sbalorditi nel sentire che prova ancora rabbia verso i membri della famiglia reale, che è ancora frustrato dagli 'uomini in abito grigio' che circondano suo padre e che si aspetta ancora delle scuse".

Harry ha ripetutamente accusato i collaboratori del Re Carlo di aver tentato di sabotare la sua riconciliazione con il padre, riprendendo gli stessi argomenti usati da sua madre, la principessa Diana, riguardo ai cortigiani reali che, a suo dire, cercavano di minare la sua autorità. Quanto alla permanenza del duca, moglie e figli nel Regno Unito, sembra che vi resteranno per un "lungo periodo" di tempo, tra varie speculazioni su quanto tempo rimarranno effettivamente e su dove vivranno, con le Cotswolds indicate come la destinazione più probabile, mentre la coppia non ha ancora annunciato pubblicamente i suoi progetti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Harry Harry e Meghan Gb Daily Crown
Vedi anche
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza