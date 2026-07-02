William incontrerà Harry? La principessa Kate sta cercando di convincere il marito, a incontrare il fratello, Harry, durante la sua prossima visita nel Regno Unito. Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato a Us Weekly che al momento non è previsto che il principe di Galles incontri il duca di Sussex, ma la situazione potrebbe cambiare.

"Al momento, William non ha in programma di essere presente, ma le cose potrebbero cambiare - ha aggiunto la fonte - Kate sta cercando di convincere William a incontrare Harry, Meghan e i bambini. Anche lei è interessata a vederli. L'opportunità di vedere Archie e Lilibet non si era mai presentate prima, quindi, quando hanno saputo della loro visita, è stata una sorpresa. Stanno cercando di far sì che questo incontro si concretizzi perché le occasioni sono molto limitate. Lei spera che William sia presente, ma rispetterà la sua decisione".

Il rapporto complicato

Il rapporto tra i due fratelli si è incrinato negli ultimi anni, dopo che Harry ha criticato pubblicamente la famiglia reale in diverse occasioni, ma il suo viaggio nel Regno Unito, per il conto alla rovescia di un anno agli Invictus Games del 2027, durante il quale alloggerà in una residenza reale, è visto da alcuni come un segno di riavvicinamento. La notizia che il Duca e la Duchessa di Sussex, avrebbero portato con sé i figli è trapelata a fine giugno. Secondo la fonte, William incontrerà Harry solo "quando sarà pronto". "Questo non rientra nei piani di William, ma in quelli di Harry", afferma. "Inoltre, non si aspettavano che Harry venisse nel Regno Unito con Meghan e i bambini, quindi è stato titubante. Se non è ancora pronto, una riunione non avverrà".

Da parte sua, Re Carlo spera di poter organizzare un incontro con Harry e Meghan durante il loro viaggio nel Regno Unito. "Il re è consapevole delle difficoltà nel ricostruire il rapporto e sa che ci vorrà del tempo", ha aggiunto la fonte. "La regina Camilla ha sostenuto con entusiasmo gli sforzi per migliorare la relazione. C'è sicuramente entusiasmo e anche Carlo è ottimista al riguardo. Spera che sia il primo passo verso la riparazione del rapporto tra Harry e William. Queste opportunità di vedere Archie e Lilibet non si erano mai presentate prima, quindi, quando hanno scoperto che sarebbero venuti, è stato uno shock. Stanno cercando di far funzionare le cose perché le occasioni sono davvero rare".