Cieli azzurri, fiori perfetti, torte preparate in modo elaborato e raggi di sole californiani che filtrano dalle finestre. Tutto molto bello nella nuova serie Netflix della moglie del principe Harry 'With Love, Meghan'. Peccato che il tipo di lifestyle presentato dalla duchessa di Sussex sia lontano anni luce da quello del pubblico che ieri ha visto il programma. Gli spettatori, oltretutto - ed è questa la vera nota dolente - sembrano essere attratti più dal passato di Meghan, in quanto membro della famiglia reale e di cui nella serie non c'è traccia, che dalla sua nuova vita in California.

E così, a causa delle stroncature da parte di chi la ha vista, la nuova serie di Meghan Markle potrebbe essere l'ultimo programma televisivo che la duchessa realizzerà per Netflix nell'ambito del suo accordo da 100 milioni di dollari, in cui ha anche presentato una serie di prodotti alimentari che venderà negli Stati Uniti con il suo nuovo marchio 'As Ever', tra cui marmellata di lamponi, tisane, preparato per crêpe, biscotti al burro e miele di fiori selvatici.

Mentre il primo documentario dei Sussex sulle loro vite, 'Harry & Meghan', del 2022, ha riscosso un grande successo in termini di ascolti, altre due produzioni su argomenti differenti, 'Heart of Invictus' del 2023 e 'Polo' dello scorso dicembre, hanno registrato un calo negli ascolti. Ora la coppia spera disperatamente che il nuovo show di Meghan sia un successo, mentre restano dubbi sul futuro del loro accordo con Netflix se i loro contenuti non riscuoteranno riscontri positivi.

I critici sono convinti che la mancanza di rivelazioni da parte dei Sussex sulla monarchia, che sono state una delle caratteristiche principali del loro show del 2022, probabilmente porterà a un minore interesse da parte degli spettatori. Tutto questo, dopo che l'ex attrice 43enne ha rinominato il suo marchio di lifestyle 'As Ever', cancellando il nome iniziale di 'American Riviera Orchard' a poche settimane dal lancio, dopo aver affrontare ostacoli con il marchio registrato, con Netflix ora partner della sua attività.

La serie è stata stroncata dai critici televisivi che l'hanno definita un "riempitivo di vita stupido" con una "disperazione tangibile", sottolinea il Daily Mail, secondo cui Harry sarebbe "disperato" tanto quanto Meghan affinché lo show abbia successo, così da poter continuare il loro "stile di vita da milionari a Los Angeles". Anche il Guardian ha lanciato l'allarme: se non avrà successo in termini di ascolti, questo potrebbe essere l'ultimo show che Meghan e suo marito realizzeranno per Netflix, definendolo "inutile".

Reagendo all'accoglienza negativa, il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha dichiarato al MailOnline: "Questo programma, dopo che la serie 'Hearts of Invictus' non è riuscita ad attirare l'attenzione degli spettatori e, come era prevedibile, nemmeno la serie 'Polo' ci è riuscita, è decisivo per Meghan".