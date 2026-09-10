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Invictus Games, Uganda si ritira per rispetto nei confronti di Re Carlo: "Sostengo la monarchia"

La tempistica del post suggerisce che potrebbe essere una risposta a una lettera ufficiale indirizzata ad alti funzionari governativi e militari del Regno Unito per conto di Carlo, in cui si ribadiva che il Duca e la Duchessa di Sussex non erano membri attivi della famiglia reale

Il principe Harry - fotogramma/ipa
Il principe Harry - fotogramma/ipa
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10 settembre 2026 | 11.59
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

L'Uganda si ritirerà dagli Invictus Games del Duca di Sussex per rispetto nei confronti di Re Carlo. Lo ha dichiarato il capo delle forze armate del Paese, in un contesto di divisioni causate dalle "sciocchezze di Harry e Meghan".

Il generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente ugandese Yoweri Museveni, ha fatto l'annuncio a sorpresa in un post su X, nel quale ha scritto: "Per non essere interpretati come contrari a Sua Maestà Re Carlo III del Regno Unito, che veneriamo profondamente, l'Uganda si ritira dagli Invictus Games. Non parteciperemo a nulla che non abbia l'approvazione di Sua Maestà." La tempistica del post suggerisce che potrebbe essere una risposta a una lettera ufficiale indirizzata ad alti funzionari governativi e militari del Regno Unito per conto di Carlo, in cui si ribadiva che il Duca e la Duchessa di Sussex non erano membri attivi della famiglia reale e non avrebbero utilizzato il loro titolo di Sua Altezza Reale.

"Sciocchezze di Harry e Meghan"

Interpellato dal Times sulle motivazioni di tale decisione, Kainerugaba ha dichiarato: "Ci sono parti all'interno del Ministero della Difesa che appoggiano quella sciocchezza di Harry e Meghan. Ho dovuto stroncarla sul nascere. Io sostengo la monarchia. Punto".

La notizia sarà un duro colpo per Harry, che due mesi fa era al fianco del ministro della Difesa ugandese, Kiryowa Kiwanuka, a un evento degli Invictus Games a Londra per annunciare che la nazione dell'Africa orientale sarebbe stata il 26° paese a partecipare alla manifestazione polisportiva per militari feriti. In quell'occasione, Kiwanuka elogiò il presidente Museveni per la sua "leadership visionaria" e Kainerugaba, laureato a Sandhurst, per aver "sostenuto la partecipazione della nostra squadra", aggiungendo che il loro supporto "segna un nuovo capitolo per i nostri militari".

La decisione di ritirarsi dai giochi potrebbe essere una conseguenza non intenzionale della lettera ufficiale, emessa lunedì da Lord Chamberlain Richard Benyon, su richiesta di Carlo, per chiarire la posizione dei Sussex dopo il loro ritorno nel Regno Unito due settimane fa. La lettera precisava che la coppia "non è più membro attivo della famiglia reale", che il loro lavoro di beneficenza "è una questione personale per entrambi e viene svolto a titolo privato" e che "la loro posizione è assimilabile a quella di cittadini privati con interessi commerciali e di beneficenza".

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Tag
Invictus Games Uganda Re Carlo Harry e Meghan Monarchia Famiglia reale
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