Kate Middleton ha attraversato un periodo buio in questo ultimo anno. La Principessa del Galles, a lungo assente dai riflettori per dedicarsi alle cure contro il tumore, verso la fine dell'estate ha annunciato di essersi ufficialmente liberata dalla malattia. Nel periodo più duro, Kate ha sicuramente ricevuto il sostegno e la vicinanza del principe William, ma, secondo quanto rivelato dal portale 'Showbiz Cheat sheet', la principessa del Galles avrebbe particolarmente apprezzato il “senso di calma e sostegno” trasmessole dalla Duchessa di Edimburgo Sophie.

Il gesto della Duchessa

In generale, Kate sembra andare d'accordo con tutti i reali e Re Carlo la considera come una figlia. Persino il principe Harry, quando ancora frequentava Buckingham Palace, ha spesso elogiato la moglie del fratello William. Quest'anno, però, Kate ha avuto bisogno di particolare sostegno durante la sua assenza per motivi di salute. Ora che è tornata, il suo rapporto con la moglie del Principe Edoardo, Sophie, Duchessa di Edimburgo, sta diventando sempre più evidente al grande pubblico, evidentemente maturato lontano dai riflettori e durante il periodo di malattia di Kate.

La principessa del Galles è riapparsa pubblicamente durante il Memoriale per commemorare i caduti britannici. Non potendo essere accompagnata dalla regina consorte Camilla, quel giorno assente per malattia, si è seduta vicino a Sophie. L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha dichiarato al 'MailOnline' che Kate sembrava gradire la vicinanza della Duchessa. “È stata vista chiacchierare e sorridere dolcemente con Sophie sul balcone, con aria rilassata e sicura”. James ha anche raccontato che a un certo punto Sophie ha appoggiato una mano sulla schiena di Kate, come dimostrazione di sostegno. “Quel semplice gesto della mano ha dimostrato il doppio ruolo di Sophie - ha spiegato - È la reale che porta sempre un senso di calma e sostegno in alcune delle occasioni reali più cariche sul piano emotivo”.