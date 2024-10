Kate Middleton a sorpresa accompagna il principe William a Southport nella prima uscita pubblica dopo la conclusione della chemioterapia. La principessa, in cura per un cancro che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024, ha accompagnato il marito nell'incontro privato con le famiglie delle 3 bambine uccise a luglio in un'attacco con coltello.

Fonti vicine alla famiglia reale spiegano che la principessa ha deciso di accompagnare William per mostrare "supporto, empatia e partecipazione nei confronti della comunità locale". La coppia si è intrattenuta anche con membri dei servizi d'emergenza che sono intervenuti sul luogo della tragedia. La visita avrebbe dovuto svolgersi secondo un programma all'insegna del 'low profile' prima che Kate decidesse di partecipare. La principessa, dopo la conclusione della chemioterapia, è tornata gradualmente a lavorare, partecipando anche a riunioni e meeting.