L'ex principe Andrea, nuove accuse: "Fece pagare a contribuenti massaggio e spese viaggio"

Lo hanno detto alla Bbc alcuni dipendenti pubblici in pensione

L'ex principe Andrea - fotogramma/ipa
L'ex principe Andrea - fotogramma/ipa
23 febbraio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuove accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor. L'ex principe addebitò ai contribuenti britannici i costi per un massaggio e spese di viaggio eccessive mentre lavorava come inviato commerciale del Regno Unito. Lo hanno detto alla Bbc alcuni dipendenti pubblici in pensione. Un ex funzionario, che lavorava per il dipartimento del Commercio e degli Investimenti del Regno Unito nei primi anni 2000, era rimasto infastidito dalla richiesta di Andrea di coprire il costo dei "servizi di massaggio", che il fratello di re Carlo si era rifiutato di pagare. "Pensavo fosse sbagliato. Avevo detto che non dovevamo pagarlo, ma alla fine lo abbiamo pagato comunque", ha riferito all'emittente britannica.

Il ruolo di Andrew come inviato commerciale non era retribuito, ma poteva contare sul sostegno dei funzionari pubblici e sui finanziamenti dei contribuenti per i suoi viaggi all'estero. In seguito alle rivelazioni contenute nei fascicoli di Epstein, l'ex funzionario afferma di rammaricarsi del fatto che ad Andrew sia stato permesso di farla franca non pagando le spese per un massaggio, quando avrebbe potuto essere un'occasione per controllare il suo comportamento. "Non posso dire che questo lo avrebbe fermato, ma avremmo dovuto segnalare che qualcosa non andava", ha aggiunto il funzionario pubblico in pensione.

Un'altra fonte, un ex alto funzionario di Whitehall che supervisionava i finanziamenti, si era accorto di spese simili per i viaggi di Andrew e afferma di essere rimasto scioccato dall'entità eccessiva delle spese di Andrea in qualità di inviato, compresi quelle per voli superflui e un numero irragionevole di camere d'albergo e costi per il suo entourage. "Non potevo crederci... era come se non fossero soldi veri, non spendessero soldi loro", ha detto l'alto funzionario, a cui, nonostante avesse la responsabilità finanziaria per il suo ruolo, sembrava che ci fosse poco controllo sulla spesa o sulla corretta tenuta dei registri. Secondo lui, i costi erano stati suddivisi in budget diversi e c'era poca certezza su chi facesse parte dell'entourage di Andrew. Il personale era inoltre deferente e non si opponevano alle sue richieste. I viaggi dell'ex principe non venivano esaminati accuratamente.

in Evidenza