Da Principe di Galles a Principe di Peckham, come il nome della birreria, dove il figlio di Re Carlo ha lanciato una campagna in favore dei pub inglesi. "Adoro i pub", ha detto William, spillando una pinta. Sono "importantissimi" come luoghi "di aggregazione per la comunità" e, ha aggiunto, devono essere protetti.

Il pacchetto a sostegno dei pub

Il futuro re, da sempre tra i più illustri sostenitori dei pub, ha rilasciato queste dichiarazioni, durante una visita alla birreria recentemente ristrutturata nel sud di Londra, che si definisce "orgogliosamente locale". A gennaio, Rachel Reeves, la cancelliera dello Scacchiere (il ministro del governo britannico responsabile della politica economica e finanziaria) ha annunciato un pacchetto di sostegno per i pub del valore di circa 300 milioni di sterline (quasi 350 milioni di euro). I parlamentari avevano lanciato l'allarme quando i gruppi di pressione avevano affermato che le riforme delle imposte sugli immobili commerciali avrebbero comportato un aumento del 76% delle bollette per i pub, costringendone molti alla chiusura.

Crisi dei pub in Gran Bretagna: i numeri della chiusura

Secondo i dati del settore, nei primi tre mesi dell'anno hanno chiuso circa due pub al giorno. La British Beer and Pub Association (Bbpa) ha dichiarato che 161 pub hanno chiuso definitivamente i battenti in questo periodo, con una perdita di circa 2.400 posti di lavoro. L'associazione ha attribuito la colpa all'aumento delle tasse e all'incremento dei costi del lavoro, incluso l'aumento del salario minimo.

William al Chatty Patty: tè gratis contro la solitudine

Al Prince of Peckham, William ha sorpreso i frequentatori del Chatty Patty, il club settimanale per la colazione del pub, nato per combattere la solitudine tra gli abitanti del luogo offrendo tè gratuito e promuovendo un senso di comunità. Ha detto al gruppo di essere "cresciuto nei pub" e ha reso omaggio a Clem Ogbonnaya, fondatore e gestore del locale.

"Potrei restare qui per sempre", ha detto il reale mentre salutava gli avventori abituali. "Voglio fare tutto il possibile per sostenerli perché amo la comunità. Dobbiamo proteggere i nostri pub. Sono le persone, la squadra, che gravitano attorno a un pub a renderlo speciale", ha affermato William, descrivendo il personale come "il collante e il tessuto connettivo". Ha spillato una pinta di Red Stripe con Ogbonnaya, descrivendo con orgoglio il suo risultato come "davvero buono" e guadagnandosi un applauso. Ha scherzato dicendo che Ogbonnaya "è pessimo quanto me" e i due hanno riso e si sono dati il cinque.

"Potrei restare qui per sempre": la pinta e il pollo jerk

Il principe ha assaggiato del pollo jerk con platano, cucinato da Steve Byrne, chef e proprietario del ristorante White Men Can't Jerk, situato all'interno del pub. "Mi ha lasciato a bocca aperta", ha detto William, aggiungendo: "Spero che consegnino questo pollo jerk a Windsor tramite Deliveroo".