circle x black
Cerca nel sito
 

Daily Crown

Re Carlo scommette su Kate per ricucire il rapporto con Harry

Il monarca avrebbe chiesto alla nuora di aiutarlo a far tornare il secondogenito e Meghan Markle nella famiglia reale

re carlo harry

Re Carlo e la principessa Catherine - Ipa
Re Carlo e la principessa Catherine - Ipa
26 gennaio 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il 'National Examiner' citando una propria fonte, secondo la quale la richiesta fatta da Carlo è ''irragionevole'' e ''ha messo alla prova la pazienza'' della nuora. In ogni caso sta di fatto che, scrive il 'National Examiner', il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale e ritiene che Kate debba svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione. E questo ignorando i rapporti tesi tra Kate e Meghan, emersi in occasione del matrimonio dell'ex star di 'Suits' con Harry nel 2018, come racconta il principe nel suo libro di memorie 'Spare' pubblicato nel 2023.

"Re Carlo ha chiesto a Kate di dare il suo contributo per farli tornare - ha detto la fonte -. Riconosce che i Sussex hanno commesso molti passi falsi, ma è disposto a perdonarli". Riferendosi al tumore che è stato diagnosticato al re nel 2024, la fonte ha aggiunto che "Carlo sta affrontando gravi problemi di salute mentre guida la monarchia e pensa sinceramente che le lotte intestine in famiglia siano ridicole''. Insomma, "secondo re Carlo questo dramma è durato abbastanza. Non ha più pazienza", ha aggiunto la fonte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Meghan Markle Kate Middleton meghan markle news re carlo re carlo harry e meghan harry e meghan ultimissime re carlo harry harry e meghan
Vedi anche
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza