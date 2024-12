Chissà se adesso i sudditi britannici frugheranno nelle tasche alla ricerca di qualche moneta preziosa, come ad esempio quella da 50 penny con il profilo di re Carlo su un lato e un salmone guizzante sull'altro. La Royal Mint, il produttore ufficiale delle monete britanniche, mette regolarmente in circolazione pezzi in edizione limitata. Fra questi - scrive il Sun - anche la 'King Charles Salomon', che è stata venduta su eBay a 120 sterline, ma che, secondo gli esperti, potrebbe raggiungere quotazioni fino a 1.000 sterline.

Con una tiratura di soli 200.000 esemplari, la moneta da 50 penny coniata nel 2023 - la prima a rappresentare il sovrano con un salmone atlantico che salta fuori dalle acque dell'oceano - viene considerata un pezzo non solo "raro", ma anche molto discusso. Il sito online Copes Coins la descrive come una delle "monete più chiacchierate nella comunità numismatica", secondo quanto riportato da RedditchAdvisor. La vendita più alta su eBay è stata di 120 sterline, il 14 ottobre con 10 offerte. Nello stesso giorno, era stata venduta a 113 sterline a 11 acquirenti.

In alcuni casi, pezzi estremamente rari da 50 penny sono stati venduti alla ragguardevole cifra di 950 sterline. Vale quindi la pena, per i cittadini del Regno Unito, frugare nella borsa o nel portafoglio per vedere se sono in possesso di qualcosa che valga potenzialmente centinaia di sterline. Controllando le cifre relative al numero delle monete coniate dalla Royal Mint, se si scopre che una moneta ha una tiratura bassa, significa che ce ne sono poche in circolazione ed è quindi più rara, e potrebbe potenzialmente valere più del suo valore nominale.

Fra le altre monete da 50 penny, rare e vendute a caro prezzo, compaiono le 'Kew Gardens', che hanno una tiratura di 210.000 esemplari e valgono fino a 700 sterline. C'è poi quella dedicata al calcio. Con una tiratura di 1.125.500, vale 75 sterline. Il disegno della moneta raffigura un campo da calcio con uno schema che spiega la regola del "fuorigioco". 'Peter Rabbit' è una moneta che vale molto meno di quella con il salmone: bastano fino a 30 sterline per aggiudicarsi uno dei 1.400.000 pezzi in circolazione dal 2018.