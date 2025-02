Per la distanza geografica, ma anche per i rapporti non idilliaci con il secondogenito, re Carlo non vede da parecchio tempo i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet. Nonno premuroso e molto attaccato ai nipoti, il sovrano pare dovrà rinunciare a frequentare spesso anche i figli di William e Kate. E il motivo è legato alle sue condizioni di salute.

Re Carlo, come sta

Il motivo non è un nuovo dissidio familiare, ma dipende dalla sua salute: i medici, infatti, hanno consigliato a Charles, noto stakanovista ma pur sempre in cura per il cancro, di allentare i ritmi lavorativi e di riposare. Da qui, la sua scelta di trasferirsi dalla residenza londinese di Clarence House nella tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk.

La vasta residenza privata del XVIII secolo di Charles a Sandringham è più che adatta a ospitare i bambini. Fra il 15 e il 23 febbraio, in concomitanza con le vacanze scolastiche, nei giardini della tenuta viene organizzata una serie di giochi di avventure. Ciò ha dato in passato al re la possibilità di legare con George, Charlotte e Louis.

Quest'anno, però, William e Kate hanno portato i figli a trascorrere le vacanze sull'isola caraibica di Mustique. E quindi niente nonno, che ha bisogno di riposare.