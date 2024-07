Compleanno di lavoro per Camilla. La Regina, che oggi compie 77 anni, si è recata in Parlamento, in un lungo abito bianco con ricami dorati, e corona, insieme a Re Carlo che ha letto il discorso di apertura del governo. Gli account social della Famiglia reale avevano sin da questa mattina pubblicato fotografie e auguri per la Regina. A seguire, hanno esteso i loro auguri il Principe e la principessa del Galles, con una foto della festeggiata nel suo giardino a Ray Mill, uno scatto di Kate di due anni fa.