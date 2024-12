William e Kate rompono la tradizione e, per la prima volta, non usano una foto inedita per la cartolina di Natale. Quella utilizzata per augurare 'Buon Natale e felice anno nuovo' è infatti un'immagine già vista, ovvero è tratta dal filmato con cui Kate aveva annunciato di aver terminato la chemioterapia. Un'immagine che vede William e Kate insieme ai figli, George, 11 anni, Charlotte, 9 e Louis, 6, e che rimanda in modo molto personale a un anno difficile per la coppia. Il video, che è stato girato dal regista Will Warr nel Norfolk ad agosto, conteneva il messaggio "dall'oscurità può nascere la luce".

Il biglietto d'auguri di Natale di quest'anno porta però una conferma, ovvero che William e Kate preferiscono immagini familiari informali e rilassate, senza alcuna immagine reale tradizionale. Il principe e la principessa del Galles si trovano già a Sandringham, nel Norfolk, dove trascorreranno il Natale. E quindi oggi non hanno partecipato al tradizionale incontro reale prenatalizio a Buckingham Palace.