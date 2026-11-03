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Interventi dei Ministri Crosetto e Tajani alla Conferenza nazionale sulla difesa dell’Artico

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03 novembre 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sono intervenuti alla seconda Conferenza nazionale della Difesa su Artico e Antartide, ospitata presso il Centro Alti Studi per la Difesa lo scorso giovedì 29 ottobre. I Ministri hanno richiamato l’attenzione sulla crescente rilevanza strategica dell’Artico e sulla trasformazione degli equilibri globali. Non più un luogo periferico, ma frontiera cruciale per la sicurezza euro-atlantica, dove Russia e Cina stanno perseguendo i propri interessi e dove si ridefiniscono i futuri rapporti di forza. L’Italia è chiamata a rafforzare la propria presenza militare, scientifica e diplomatica nell’Artico, consolidando la cooperazione con gli alleati e adottando una postura adeguata alle crescenti sfide della regione. Il Ministro Crosetto ha inoltre evidenziato il potenziale strategico delle rotte artiche e dei nuovi passaggi marittimi, che potrebbero influire anche sui rapporti con la Russia.
Il video dell’intervento del Ministro
Il comunicato della Farnesina

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