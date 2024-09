Novità sul fronte dei combustibili e i carburanti green e a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del 26 agosto, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e dalla Sicurezza Energetica del 7 agosto 2024 viene ufficialmente istituito il sistema nazionale di certificazione dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato. Nello specifico, il Decreto punta a definire la sostenibilità dei biocombustibili mediante la definizione delle modalità di funzionamento del sistema nazionale, delle modalità di certificazione di sostenibilità, delle procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali, delle disposizioni che gli operatori economici devono rispettare, delle modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento diretto dell’uso dei terreni. Per quanto attiene ai carburanti rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo) e ai carburanti da carbonio riciclato (Rcf), il decreto definisce per il riconoscimento delle diverse tipologie nel rispetto del criterio che riguarda la riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra. Il Decreto del Mase stabilisce anche criteri e indicazioni per le modalità di certificazione di conformità aziendale, la dichiarazione di sostenibilità, la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al sistema nazionale di certificazione.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-08-26&atto.codiceRedazionale=24A04365&elenco30giorni=false