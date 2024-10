Innovazione in sanità: dialogo aperto sull'applicazione dell’intelligenza artificiale e dei dati sintetici - La diretta l'11 ottobre alle 11.00

In occasione della Milano Digital Week, Novartis, Aindo, l’Istituto Italiano Privacy e la Fondazione Pensiero Solido esploreranno come i dati sintetici stiano accelerando la data-driven revolution. L’incontro affronterà le sfide attuali, integrando aspetti giuridici e di leadership, per promuovere un approccio etico ed efficace nell’utilizzo di queste nuove tecnologie.

Spekaer:

Giulia Conti, Head of Innovation, BE&E and Mature Brands (IBEEM)

Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano Privacy

Antonio Palmieri, Presidente della Fondazione Pensiero Solido

Davide Ruffo, Chief Institutional Relations Officer AINDO

Vanessa Cocca, Legal Associate Data Protection CRCLEX

Moderatore: Mark Perna, Giornalista Esperto in Innovazione