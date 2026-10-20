L’agenda del Premier

22 ottobre, ore 15:00, presso il Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al 62° Congresso Nazionale del Notariato.
23 ottobre alle ore 10:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD), presso la Comunità di San Patrignano, a Coriano (Rimini).