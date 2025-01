Lavori in corso nel centrosinistra, tra nuovo centro e i Cinquestelle

I rapporti tra Pd e Cinquestelle sono sempre altalenanti e la formazione di un polo di centro che possa allargare realmente la base elettorale del centrosinistra è ancora in fase embrionale. Tutti e due sono elementi decisivi per poter costruire una credibile alternativa all’attuale maggioranza di governo. La leader dei Dem Elly Schlein è impegnata fin dalla sua elezione a cercare un assetto che possa garantire l’unità delle forze politiche che si collocano nel suo campo. La sua vocazione unitaria ha dovuto però fare i conti finora con due problemi sostanziali. Primo, la poca affidabilità come alleato di Giuseppe Conte, più impegnato a chiudere la partita interna con Beppe Grillo e a ritrovare il consenso perso che a costruire un asse solido con il Pd. Secondo, l'implosione del Terzo Polo di Renzi e Calenda e la necessità di costruire un contenitore alternativo in cui si possano riconoscere i moderati che non si vogliono collocare nel centrodestra. I movimenti di fine anno nell'area cattolica possono essere un segnale nella direzione auspicata ma vanno definiti tanti fattori rilevanti: dal perimetro alle regole di ingaggio con il Pd e le altre forze, M5S e Avs, che sono già collocate nel campo progressista; dalla piattaforma programmatica e di valori da condividere a una leadership che possa fare la sintesi tra istanze diverse.