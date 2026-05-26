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Ambiente lavoro, Confsal presenta proposta per valorizzare preposto contrattazione collettiva

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Angelo Raffaele Margiotta - (Foto Adnkronos)
Angelo Raffaele Margiotta - (Foto Adnkronos)
26 maggio 2026 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell’ambito di Ambiente lavoro, 36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in programma dal 26 al 28 maggio 2026 a Bologna, Confsal, attraverso l’Osservatorio sicurezza sul lavoro (Osl), promuove l’evento 'La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva'. L’incontro si terrà giovedì 28 maggio 2026, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, presso la Sala Notturno – Blocco D, Centro Servizi, Bologna Fiere, e potrà essere seguito anche in diretta sul canale YouTube di Lavoro Tv.

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L’iniziativa sarà dedicata alla valorizzazione del preposto nell’ambito della contrattazione collettiva, presentando come 'buona pratica' la clausola contenuta nei contratti collettivi nazionali stipulati da Confsal che riconosce ai preposti un’indennità e una copertura assicurativa, correlate al grado di rischio associato al settore produttivo di riferimento. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentata la pubblicazione ‘La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva’, dedicata al quadro normativo e giurisprudenziale, alla formazione, alle tutele e al ruolo della contrattazione collettiva.

Interverranno Giovanni Luciano, presidente OSL Confsal; Valentina Margiotta, responsabile nazionale dipartimento Contrattazione Confsal; Marcello Fiori, direttore generale Inail; On. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; Andrea Cafà, presidente Cifa; Chiara Tenerini, componente della Commissione Lavoro della Camera. Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal. Coordinerà i lavori Rosalba La Fauci, vice segretario generale Confsal. La partecipazione prevede il rilascio di crediti formativi previa registrazione allo stand. Info e aggiornamenti su epar.it.

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Ambiente lavoro Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Contrattazione collettiva Preposto Fiere
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