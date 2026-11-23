Lo sconto che si sblocca solo oltre una certa cifra di spesa, quello che sale quando nel carrello entra il terzo articolo, l'omaggio riservato a chi supera una soglia, il 'prendi due, paghi uno'. Nelle offerte che i negozi online preparano per il Black Friday, il classico '-30% su tutto', la formula con cui la ricorrenza si è imposta nell'immaginario comune, cede il passo a un insieme di condizioni. Più che un taglio di prezzo uguale per tutti, la promozione assomiglia a un piccolo regolamento, che premia chi sa leggerlo. A misurarlo è la prima analisi dell'Osservatorio Nextools, la società tecnologica romana che sviluppa applicazioni per i negozi online su Shopify, che ha esaminato in forma aggregata e anonima 455 promozioni attivate o programmate per il Black Friday tra il 20 ottobre e il 20 novembre, in un perimetro di oltre 1.200 e-commerce osservati, di cui circa 160 italiani.

Tre promozioni su quattro, il 74,7%, sono sconti condizionali o progressivi; un ulteriore 20,7% è costituito da omaggi e da formule del tipo 'acquista e ricevi'. Lo sconto applicato in modo uniforme all'intero catalogo ricade invece in una quota residuale che, insieme ad altre tipologie meno diffuse, non supera il 4,6%: meno di una promozione su venti. L'analisi mostra anche quanto il Black Friday si prepari all'ultimo momento: metà delle promozioni è stata attivata o programmata negli otto giorni che precedono la settimana degli sconti.

La forma più diffusa è lo sconto condizionale, che rappresenta il 55,2% delle promozioni e si attiva soltanto quando l'ordine supera una determinata soglia di spesa, raggiunge un certo numero di articoli o contiene una specifica combinazione di prodotti. Nella lettura dell'Osservatorio, è il segno di una promozione pensata sull'ordine nel suo insieme più che sul singolo articolo: il negozio riserva il vantaggio agli acquisti che lo giustificano economicamente e tutela così i margini proprio nei giorni in cui la concorrenza sui prezzi raggiunge il culmine e, insieme ai volumi, crescono i costi di spedizione, pubblicità e gestione. Gli sconti progressivi a scaglioni, che aumentano con la quantità acquistata, valgono il 19,6%. Seguono la stessa logica con una funzione in più: rendere conveniente l'acquisto di più pezzi in un'unica volta, una leva che trova terreno fertile in un periodo in cui molti approfittano delle offerte per anticipare i regali di Natale.

Una promozione su dieci, il 10,1%, lascia il prezzo invariato e aggiunge all'ordine un prodotto in omaggio, di solito al superamento di una soglia di spesa. Secondo l'Osservatorio è la scelta di chi vuole accrescere il valore percepito dell'acquisto senza toccare il listino, sottraendosi a una rincorsa al ribasso che nel tempo può indebolire l'immagine del marchio. Le formule del tipo "acquista un prodotto e ricevine un altro", pari al 10,5%, servono invece a orientare la composizione del carrello, per esempio per far provare un articolo nuovo o per favorire la rotazione del magazzino. Soglie di spesa e prodotti in omaggio, precisa l'analisi, variano sensibilmente da un negozio all'altro e tra le diverse categorie merceologiche.

Per chi acquista la conseguenza è concreta. Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, nella settimana del Black Friday gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro, con uno sconto medio previsto del 25%: i dati di Nextools mostrano che quella percentuale, nella maggior parte dei casi, è legata a una condizione. La convenienza di un'offerta non si misura quindi soltanto sulla percentuale accanto al prodotto, ma sull'ordine complessivo e sulle condizioni che lo accompagnano.

Secondo la Black Friday Survey 2026 di PwC, il 78% degli italiani approfitterà delle promozioni per acquistare in parte o del tutto i regali di Natale e il 94% dichiara di verificare la veridicità degli sconti prima di comprare. Con promozioni subordinate a requisiti, quella verifica si estende alle regole: quale soglia attiva lo sconto, se le offerte si possono sommare, se l'articolo aggiunto per raggiungere il minimo di spesa sia un risparmio reale o una spesa che non si sarebbe altrimenti sostenuta.

"Il Black Friday viene spesso raccontato come una grande guerra degli sconti, ma dietro le quinte osserviamo qualcosa di molto più articolato. La maggior parte delle promozioni che abbiamo analizzato non è un semplice -20%, ma una regola che cambia in base al valore del carrello, alle quantità acquistate o alla combinazione di prodotti", spiega Andrea Morone, co-fondatore e Cto di Nextools.

A questa articolazione corrisponde una complessità tecnologica che sfugge quasi del tutto a chi acquista. Dietro un messaggio semplice come 'in omaggio per una spesa superiore a 100 euro', il sistema deve verificare in tempo reale, a ogni prodotto aggiunto o tolto dal carrello, se la soglia è stata raggiunta, quali promozioni possano sommarsi, quale articolo aggiungere e quali regole applicare a pagamento e spedizione. Nei giorni del Black Friday, quando i volumi si moltiplicano, è proprio questa infrastruttura a reggere il carico maggiore.

"Il dato che ci ha colpito di più è che tre promozioni su quattro si basano su condizioni o su scaglioni. Significa che il merchant non si limita a stabilire quanto scontare, ma costruisce una vera strategia attorno al modo in cui le persone acquistano", aggiunge Morone.