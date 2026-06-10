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F24 e addebito diretto sul conto corrente, ecco come funzionerà

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La parola all'esperto Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti

Agenzia delle Entrate - Fotogramma /Ipa
Agenzia delle Entrate - Fotogramma /Ipa
10 giugno 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Novità in arrivo per i contribuenti italiani. Grazie al Decreto Semplificazioni sarà infatti possibile pagare le tasse come la gran parte delle bollette, decidendo di abbinare l'Iban del proprio conto corrente all'F24, consentendo così di pagare tutte le somme dovute all'Agenzia delle Entrate. L'addebito automatico, previsto a livello normativo, non è ancora attivo, ma si attendono novità a breve.

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Come funziona?

Ma come funzionerà questa svolta digitale concretamente? “I modelli F24 sempre più potranno essere gestiti attraverso piattaforme digitali e canali di pagamento più rapidi, con procedure automatizzate simili a quelle già utilizzate per luce, gas, acqua o telefonia, tipo PagoPa con bollettini già prestampati, quindi tramite home banking, tabaccherie, app ed altri sistemi digitali. Naturalmente gli F24 con compensazioni o a zero devono essere pagati ancora tramite Entratel o altri canali dell'Agenzia delle Entrate", spiega ad Adnkronos/Labitalia Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti.

Una svolta digitale necessaria, secondo il professionista. "La possibilità di pagare gli F24 con modalità sempre più simili a quelle utilizzate per le bollette rappresenta un passo importante verso la semplificazione del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria", sottolinea Cuchel.

I vantaggi

E non mancheranno i vantaggi, come sottolinea Cuchel: "Rendere i pagamenti fiscali più intuitivi, digitali e accessibili significa ridurre errori, tempi burocratici e difficoltà operative sia per i cittadini sia per le imprese. È una misura che va nella direzione giusta perché favorisce trasparenza, tracciabilità ed efficienza amministrativa. Per i professionisti e per le aziende significa poter gestire gli adempimenti con procedure più snelle e moderne, mentre per la pubblica amministrazione vuol dire migliorare la qualità dei controlli e velocizzare la gestione degli incassi", rimarca.

Ma per Cuchel, in conclusione, "la vera sfida sarà accompagnare questa innovazione con sistemi informatici realmente integrati e con una semplificazione concreta delle procedure fiscali". (di Fabio Paluccio)

Riproduzione riservata
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