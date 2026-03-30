circle x black
Cerca nel sito
 

Formazione, Sacilotto (Lidl Italia): "Bene 550 apprendisti formati con modello duale in quattro anni"

sponsor

'In questi anni abbiamo ricevuto oltre 23.000 candidature di ragazzi in tutta Italia che erano interessati ad entrare nella nostra squadra'

Sebastiano Sacilotto, ceo di Lidl Italia
Sebastiano Sacilotto, ceo di Lidl Italia
30 marzo 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Questa iniziativa, partita quattro anni fa, nelle sue quattro edizioni ha visto il coinvolgimento di oltre 550 apprendisti che seguono la formazione duale in tutta Italia, da Nord a Sud. Siamo qui, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per consegnare i diplomi della seconda classe. In questi anni abbiamo ricevuto oltre 23.000 candidature di ragazzi in tutta Italia che erano interessati ad entrare nella nostra squadra”. Così Sebastiano Sacilotto, ceo di Lidl Italia, intervenendo all’incontro, il 27 marzo scorso al ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma, durante il quale sono stati presentati i risultati ottenuti con l’introduzione del modello di alto apprendistato della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) negli Its Academy. Il progetto ‘Lidl 2 your career’ di Lidl Italia, che ha portato all’assunzione di 550 apprendisti e dalla formazione di 630 tutor aziendali, rappresenta l’applicazione ad oggi più significativa del modello.

CTA

“Questa giornata rappresenta un grande riconoscimento per l'azienda, ma soprattutto per questi giovani, che hanno creduto nella formazione, nel lavoro e si sono impegnati”, ha sottolineato. Risultati che sono “la prova che quando le aziende, quindi il settore privato, fanno rete con le scuole, in questo caso gli Istituti tecnici, insieme alle Regioni o al Ministero, si possono creare veramente dei percorsi di eccellenza - precisa - che aiutano l'occupazione giovanile e premiano i ragazzi che hanno la volontà di lavorare, studiare e creare un percorso professionale per il loro futuro”.

“Tengo infine a precisare che non ci limitiamo a formare i talenti all'interno del nostro punto vendita, ma abbiamo costruito un vero e proprio sistema di formazione. Così facendo, i nostri punti vendita da retail diventano delle vere e proprie accademie per la formazione dei ragazzi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formazione duale apprendistato aziende e scuole occupazione giovanile
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza