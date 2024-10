Galtieri: “L'idea di uno spazio in cui coesistano più tipologie di device che offrano servizi differenziati è una realtà ed è anche una necessità. In questo contesto in cui i veicoli comunicano tra di loro e scambiano dati è necessario che siano messi in sicurezza affinché operino e compiano al meglio le loro funzioni” ha detto Emanuele Galtieri, amministratore delegato CY4GATE, durante il 2° Workshop "U-Space: The Enabler of UAS Operations" che si è tenuto presso il Royal Space a Roma.