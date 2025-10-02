Gender gap, Inapp presenta il Rapporto nazionale sul Round 11 

Nel nostro Paese il 58% delle donne e il 43,6% degli uomini ritengono che le donne siano trattate meno equamente in assunzioni, retribuzioni e promozioni; laddove nella media europea questa percezione si attesta su valori pari al 64,1% della popolazione femminile ed al 50% circa di quella maschile, la percezione cresce all'aumentare del livello di istruzione ed è più elevata nelle Regioni del Nord rispetto al resto del territorio. Meno consapevoli sono complessivamente gli uomini, soprattutto under 30, e le classi di età anziane. Sono alcune delle evidenze che emergono dall'undicesimo round della European Social Survey, un'indagine statistica comparata. II Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato dall'Inapp approfondisce, in una prospettiva comparata europea, i temi della partecipazione al mercato del lavoro.