L’evoluzione dei fringe benefit: un 2024 di opportunità

Negli ultimi anni i fringe benefit sono diventati centrali nelle strategie aziendali italiane. Il 2024 segna un momento cruciale per l'adozione di strumenti sempre più innovativi e flessibili. Non sorprende quindi che termini come fringe benefit e benefit aziendali abbiano registrato un aumento costante dell’interesse, come dimostrano i dati di Google Trends. In questo contesto, spicca il ruolo di GiftCardStore, l’e-commerce di Amilon, il primo player a introdurre le gift card completamente digitali in Italia.

Amilon e GiftCardStore: innovazione e leadership

Leader nel settore delle gift card digitali, Amilon ha rivoluzionato il mercato con strumenti innovativi per la gestione dei fringe benefit. Attraverso la piattaforma GiftCardStore, Amilon offre alle aziende una soluzione semplice, intuitiva e personalizzabile per erogare gift card multi-marca, ideali per il welfare aziendale. Questo approccio digitale ha reso Amilon il punto di riferimento per chi cerca efficienza e innovazione nella gestione dei benefit.

Fringe benefit: di cosa parliamo?

Oggi i fringe benefit rappresentano uno strumento strategico per le imprese che puntano al benessere dei dipendenti. Si tratta di un insieme di vantaggi, servizi e agevolazioni pensati per migliorare la qualità della vita lavorativa e privata dei dipendenti, aumentando al contempo la produttività aziendale.

È tra gli strumenti più diffusi per i bonus non monetari che le aziende offrono ai lavoratori in aggiunta al salario. Questi possono includere buoni pasto, assicurazioni sanitarie, corsi di formazione e, sempre più spesso, gift card multi-marca, che uniscono flessibilità e semplicità di utilizzo.

Perché puntare sui fringe benefit?

Come si evince da questa guida rapida ai fringe benefit sul sito di GiftCardStore, questi premi in natura offrono vantaggi significativi sia per le aziende che per i dipendenti:

Per le aziende, rappresentano una leva competitiva per attrarre e trattenere i talenti, migliorare il clima aziendale e beneficiare di agevolazioni fiscali.

Per i dipendenti, sono uno strumento utile per integrare il reddito e accedere a beni e servizi che migliorano il loro benessere personale.

Gli incentivi fiscali e la soglia di detassazione nel 2024

Con la Legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti beneficiano di nuove agevolazioni fiscali, con soglie di esenzione ridefinite. Per i dipendenti senza figli a carico, il limite di esenzione è stato fissato a 1.000 euro annui, mentre per chi ha figli fiscalmente a carico l’importo sale a 2.000 euro annui.

Entro questi limiti, i benefit concessi dalle aziende non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore e risultano quindi completamente esenti da tassazione. Se i fringe benefit superano queste soglie, l’intero importo diventa tassabile.

L'andamento delle ricerche: un termometro del mercato

Secondo i dati di Google Trends, i termini benefit aziendali e fringe benefit hanno visto una crescita significativa negli ultimi cinque anni. In particolare, l’interesse per i benefit aziendali è cresciuto stabilmente, con picchi durante l'ultimo trimestre del 2024, probabilmente legati alle scadenze fiscali e alle novità nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Le ricerche relative ai fringe benefit, invece, mostrano una tendenza più ciclica, con picchi evidenti in corrispondenza di incentivi fiscali o modifiche normative. Questi dati evidenziano come le aziende siano sempre più attente a cogliere le opportunità offerte dal welfare aziendale per migliorare le loro politiche di gestione delle risorse umane.

Le novità del 2024 nei CCNL

Il 2024 ha portato importanti novità nei CCNL, che hanno rafforzato il ruolo dei bonus aziendali e dei fringe benefit come parte integrante della retribuzione accessoria. Ecco le principali:

1. CCNL Studi Professionali : ha introdotto strumenti di welfare flessibili per soddisfare le esigenze di professionisti in continua evoluzione e, in particolare, ha introdotto la possibilità di pagare i bonus di vacanza contrattuale in due tranche da 200 € ciascuna pagabile tramite gift card.

: ha introdotto strumenti di welfare flessibili per soddisfare le esigenze di professionisti in continua evoluzione e, in particolare, ha introdotto la possibilità di pagare i bonus di vacanza contrattuale in due tranche da 200 € ciascuna pagabile tramite gift card. 2. CCNL Metalmeccanici : ha ampliato i benefit previsti, con un focus sulla formazione e sulla conciliazione vita-lavoro, prevedendo l’erogazione di buoni welfare sotto forma di gift card pari a 200€ all’anno.

: ha ampliato i benefit previsti, con un focus sulla formazione e sulla conciliazione vita-lavoro, prevedendo l’erogazione di buoni welfare sotto forma di gift card pari a 200€ all’anno. 3. CCNL Tessile: ha recentemente messo in evidenza nuove forme di welfare, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e ai lavoratori più giovani, prevedendo, anche in questo caso l’erogazione di buoni ai dipendenti tramite gift card per un importo di 200€ l’anno per i prossimi 3 anni.

Su GiftCardStore più di 200 gift card tra cui scegliere, o... non scegliere affatto!

Uno dei punti di forza di GiftCardStore è la possibilità di scegliere tra oltre 200 gift card dei marchi più prestigiosi, che coprono una vasta gamma di categorie: moda, tecnologia, viaggi, ristorazione e molto altro. Tuttavia, la piattaforma offre anche un’opzione ancora più innovativa: la gift card multi-brand, una soluzione che consente al dipendente di rimandare la scelta a un momento successivo.

Con una gift card multi-brand, il dipendente può decidere come e quando utilizzare il proprio benefit, scegliendo in completa libertà tra i numerosi marchi disponibili sulla piattaforma. In questo modo, non solo si garantisce una maggiore flessibilità, ma si evita anche il rischio di acquistare gift card che potrebbero non corrispondere ai gusti o alle esigenze personali del destinatario.

Un doppio vantaggio per aziende e dipendenti

Questa soluzione presenta vantaggi significativi sia per il datore di lavoro che per il dipendente:

Per le aziende , la gift card multi-brand semplifica il processo di erogazione dei fringe benefit, eliminando la necessità di personalizzare ogni singolo ordine in base alle preferenze dei dipendenti. È sufficiente acquistare le multi-brand card, che poi saranno i dipendenti stessi a "spendere" liberamente.

, la gift card multi-brand semplifica il processo di erogazione dei fringe benefit, eliminando la necessità di personalizzare ogni singolo ordine in base alle preferenze dei dipendenti. È sufficiente acquistare le multi-brand card, che poi saranno i dipendenti stessi a "spendere" liberamente. Per i dipendenti, la possibilità di scegliere in autonomia e senza fretta aumenta il gradimento del benefit ricevuto, trasformandolo in un’esperienza realmente apprezzata e utile.

Una garanzia di qualità: Amilon

Ma come fidarsi di un processo totalmente dematerializzato? Non tutti i siti sono uguali e anche e-commerce all’apparenza molto avanzati non possono garantire la solidità di GiftCardStore. A garantire l’efficienza e l’affidabilità di questo portale c’è il nome di Amilon e quello del gruppo Zucchetti. Grazie a questa sinergia, le aziende possono contare su una piattaforma solida e innovativa, mentre i dipendenti hanno la certezza di ricevere un benefit che valorizza il loro lavoro e rispetta le loro preferenze personali, il tutto nel rispetto della sicurezza e della privacy dell’intero processo.

Verso il 2025 e oltre

Il 2024 si conferma un anno di grandi opportunità per le aziende italiane, grazie alle novità introdotte nei CCNL e alle soluzioni innovative offerte da piattaforme come GiftCardStore. Amilon, con la sua leadership nel settore delle gift card digitali, e il gruppo Zucchetti, con la sua lunga storia di eccellenza tecnologica, sono protagonisti di questa trasformazione.

Investire nei fringe benefit significa migliorare la qualità della vita dei dipendenti e rafforzare la competitività aziendale nel mercato del lavoro. I dati di Google confermano che l’interesse per questi strumenti è in crescita: non resta che cogliere l’occasione e prepararsi a un futuro in cui il benessere dei lavoratori sarà sempre più centrale e farlo con strumenti facili, professionali e sicuri.