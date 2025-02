Design, Bolzan (Linea Light Group): "Leader nell'illuminotecnica con artigianalità e tecnologia"

Ad aprile a Milano torna con il Salone del Mobile la sua celebre biennale dedicata all’illuminazione, Euroluce. Un settore, quello dell'illuminazione, in cui l’Italia è senza dubbio punto di riferimento a livello internazionale, non solo per la qualità e il design ma anche per l’innovazione tecnologica e l’attenzione alla sostenibilità. A parlare con Adnkronos/Labitalia di questo primato tutto italiano e della nostra leadership nel settore illuminotecnico è Gianni Bolzan, amministratore delegato di Linea Light Group. “A mio avviso - afferma - la leadership italiana nel settore illuminotecnico ruota attorno a 5 parole chiave: design, artigianalità, tecnologia, sostenibilità e fiere internazionali. Mi spiego meglio: l'Italia ha una lunga tradizione nel design, con città come Milano che fungono da centri globali per il design industriale e d'interni".

"Per esempio, verso la fine dell’anno scorso - racconta - abbiamo aperto il nostro nuovo showroom, il Light Hub, proprio a Milano, dove tra l’altro il brand Stilnovo ha radici profonde e dove ritorna finalmente in uno spazio appropriato per esprimere la sua essenza e la sua storia, perché crediamo che Milano rappresenti oggi un epicentro di innovazione dove design, tecnologia e funzionalità si incontrano per ispirare e dare forma all’illuminazione del futuro. Milano riveste anche un ruolo cruciale nel processo di internazionalizzazione, grazie alla sua natura cosmopolita e in continua evoluzione, che la rende un punto di riferimento per il mercato professionale dell'illuminazione e dei progetti, ormai con una spiccata vocazione globale".

"La città - prosegue - ospita filiali di grandi studi internazionali provenienti da diversi continenti e di importanti catene alberghiere attive in tutto il mondo, consolidandosi come hub strategico. Oltre a presidiare efficacemente il mercato italiano, oggi ulteriormente rafforzato dalla presenza del Light Hub, è fondamentale garantire al mercato internazionale una struttura di servizio capillare, in grado di coprire tutti i continenti e posizionare l'azienda come partner affidabile per ogni progetto. Quindi Milano come cuore pulsante del design, anche illuminotecnico".

Molte aziende italiane di illuminazione vantano una produzione artigianale che unisce tradizione e innovazione. "Il know-how tramandato da generazioni - sottolinea Gianni Bolzan - si fonde con le più moderne tecniche di produzione, garantendo prodotti unici e di alta qualità. Grazie alla maturità e alla straordinaria flessibilità della tecnologia Led, di cui Linea Light Group è stata pioniera, oggi è possibile esprimere al massimo livello il concetto di artigianalità, non solo attraverso il controllo della luce ma anche nella scelta dei materiali e delle finiture. Questa stessa flessibilità ci consente di realizzare prodotti customizzati di altissima qualità, unendo la profonda conoscenza del settore con l'eccellenza tecnologica in ambito Led, ma anche ottiche e componenti. È proprio questa visione che abbiamo voluto integrare concettualmente nell'Light Hub, rendendolo un luogo di sperimentazione e innovazione".

Naturalmente l'Italia non si distingue solo per il design, ma anche per l'innovazione tecnologica ed è all'avanguardia nel settore dell'illuminazione a Led e della domotica, offrendo soluzioni innovative per il risparmio energetico e la personalizzazione dell'illuminazione. "Penso per esempio alla filosofia costruttiva che noi seguiamo - spiega - e che abbiamo denominato 'High Efficiency', che prevede un minor utilizzo di materie prime unito ad ottiche e sorgenti che massimizzano le performance e minimizzano consumi e manutenzione: gli apparecchi che rientrano in questa linea sono caratterizzati da ottima qualità, affidabilità, alta resa del colore, ottima omogeneità del bianco, resistenza, lunga durata e grande risparmio energetico. Oppure a Twil, l’innovativa tecnologia wireless di proprietà di Linea Light Group che consente un livello di configurazione ed controllo degli apparecchi senza pari. Un impianto di illuminazione con tecnologia Twil può includere, oltre ai corpi illuminanti ad alta efficienza, anche sensori per il controllo automatico di presenza e luminosità, nonché l’interazione domotica con altri apparecchi per una totale automatizzazione dell’impianto illuminotecnico. Ormai siamo connessi con il futuro".

Dall’altra parte, l’innovazione tecnologica non può non tener conto della sostenibilità e della sempre maggior sensibilità delle persone verso l’ambiente e il suo stesso benessere. Negli ultimi anni, infatti, molte aziende italiane hanno adottato un approccio sostenibile alla produzione, utilizzando materiali riciclabili e tecnologie a basso impatto ambientale. "Un approccio quanto più sostenibile - assicura l'ad di Linea Light Group - fa parte dalla nostra filosofia aziendale da tanto tempo. Per esempio, tra i nostri obiettivi per il futuro c'è quello di ampliare la gamma di prodotti utilizzando meno componenti, che offre una serie di vantaggi significativi che si riflettono sia nella gestione della produzione sia nell'impatto ambientale".

"La riduzione della complessità del sistema di produzione - chiarisce - non solo semplifica la gestione della catena di approvvigionamento, ma riduce anche i tempi e i costi associati alla produzione stessa. L'ottimizzazione dei processi produttivi consente di produrre lo stesso livello di output con una quantità inferiore di materia prima, portando a una maggiore efficienza e a una riduzione degli sprechi. E inoltre ha un impatto significativo sulla sostenibilità ambientale: infatti la riduzione dell'utilizzo delle risorse e l'adozione di tecnologie avanzate si traducono in un utilizzo più responsabile delle risorse naturali, contribuendo così alla protezione dell'ambiente".

"Tutto questo poi - aggiunge Gianni Bolzan - ci permette di capitalizzare sulle conoscenze e sull'esperienza acquisite nel corso del tempo perché investiamo nel miglioramento dei prodotti esistenti invece di introdurne di nuovi. Gli investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni, la qualità o la funzionalità dei prodotti esistenti possono rivelarsi altamente redditizi, garantendo un continuo progresso e un'innovazione costante. Esempi concreti sono due nostre soluzioni: Modoc ed Evo, downlights professionali progettate per offrire prestazioni eccezionali, comfort visivo e soluzioni flessibili per contesti multifunzionali. Entrambe si distinguono per la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la possibilità di personalizzazione, garantendo efficienza energetica e un design elegante adatto a ogni esigenza illuminotecnica".

Ultimo ma non ultimo per importanza, le fiere internazionali, con eventi di rilievo internazionale come il Salone del Mobile ed Euroluce. "Queste manifestazioni attirano professionisti e designer da tutto il mondo, consolidando il ruolo di leader globale nel settore dell'illuminazione e del design d'interni. Linea Light Group e Stilnovo hanno un rapporto significativo e consolidato con le principali fiere e manifestazioni di design, in particolare con il Salone del Mobile, palcoscenico d’eccellenza per il settore. Linea Light Group, punto di riferimento nell'illuminazione tecnica e decorativa, ha sfruttato questa piattaforma per presentare le sue innovazioni tecnologiche e il suo approccio all’avanguardia al design. Stilnovo, icona del design italiano, ha lasciato un segno indelebile grazie alle sue partecipazioni storiche al Salone e a esposizioni prestigiose come la Triennale di Milano. Entrambi i brand condividono una tradizione di eccellenza che continua a dialogare con i più alti standard delle manifestazioni internazionali, confermandosi protagonisti del mondo del design", conclude.