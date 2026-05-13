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'Tucci in Italy' su Disney+, la storia dei maccheroncini di Campofilone Igp arriva al pubblico internazionale

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protagonista la famiglia Spinosi

'Tucci in Italy' su Disney+, la storia dei maccheroncini di Campofilone Igp arriva al pubblico internazionale
13 maggio 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da ieri sera è disponibile su Disney+ l’intera serie Tucci in Italy, il nuovo viaggio gastronomico e culturale firmato da Stanley Tucci attraverso le eccellenze italiane. Tra le storie protagoniste della puntata dedicata alle Marche c’è anche quella della famiglia Spinosi e dei celebri Maccheroncini di Campofilone Igp, simbolo di una tradizione artigianale che da generazioni rappresenta uno dei patrimoni gastronomici più autentici del territorio marchigiano.

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La serie racconta il legame profondo tra cultura, persone e cibo, portando sullo schermo il lavoro quotidiano, la manualità e la storia che si tramandano attorno alla pasta all’uovo di Campofilone. Un riconoscimento importante per un prodotto che negli anni è diventato ambasciatore delle Marche in Italia e nel mondo.

“Essere stati scelti per raccontare la nostra storia in una produzione internazionale come ‘Tucci in Italy’ rappresenta per noi un grande orgoglio”, dichiara la famiglia Spinosi. “E' il riconoscimento del valore della tradizione, del lavoro artigianale e dell’identità di un territorio unico come quello delle Marche.” La presenza nella serie offre inoltre una straordinaria occasione di visibilità internazionale per i Maccheroncini di Campofilone IGP e per tutta la cultura gastronomica marchigiana, contribuendo a far conoscere a un pubblico globale una delle eccellenze più iconiche della pasta italiana. La puntata è disponibile da oggi su Disney+ all’interno della serie Tucci in Italy.

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Maccheroncini di Campofilone IGP pasta all'uovo tradizione artigianale
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