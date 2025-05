Papa, Maurizio Quarta: "Trump non potrà rischiare di mettersi contro elettorato cattolico che ha pur sempre la sua influenza"

Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors: "Tre punti potrebbero anche essere riletti in chiave di impresa elaborando un po' iperbolicamente i temi affrontati da Leone XIV nei primi discorsi: una pace disarmata e disarmante, costruire ponti, Papa delle Americhe e non dell’America"

"E’ difficile, e può sembrare per certi versi cinico, commentare l’elezione di un Papa nell’ottica dell’impresa. Sicuramente è un Papa che ha assunto prese di posizioni nette, di dissenso, con l’amministrazione Trump, specie con Vance sul tema migranti e sul tema dello stop ai sussidi di natura umanitaria: questo è comunque un fatto importante, in quanto Trump, sempre attento alle relazioni nonostante comportamenti spesso dirompenti e contradditori, non potrà rischiare di mettersi contro un elettorato cattolico che ha pur sempre la sua influenza". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Quarta, Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors.

"Per il lavoro che facciamo - spiega - interagiamo spesso con la piccola e media imprenditoria italica: a Napoli per il Festival del management, ho avuto modo di scambiare alcune opinioni con imprenditori e accademici di matrice cattolica. Alla luce di queste brevi conversazioni, tre sono i punti che potrebbero anche essere riletti in chiave di impresa elaborando un po' iperbolicamente i temi affrontati da Leone XIV nei primi discorsi. 1) Una pace disarmata e disarmante: anche i dazi sono un’arma e un’arma di forte pressione; disinnescarli significherebbe raggiungere una pax commerciale di cui alla fin fine beneficerebbe tutto il sistema economico. 2) Costruire ponti: i dazi li distruggono e costruiscono fili spinati, toglierli significherebbe ricostruire quei ponti di cui l’economia mondiale ha comunque bisogno. 3) Papa delle Americhe e non dell’America: un Papa che rappresenta un punto di unione tra Nord e Sud del mondo, in un momento in cui, sia pure per motivi parzialmente egoistici, l’Italia e l’Europa attivano piani concreti per sostenere le economie (e anche il business) africane".

"Faccio mia - sottolinea Maurizio Quarta - la frase detta da un imprenditore del nostro Sud: 'non è che un Papa possa cambiare le politiche economiche degli Usa, però questo Papa potrebbe riuscire ad esercitare una forma di moral suasion che non potrebbe passare inascoltata'. Speriamo".