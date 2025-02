Lavoro, Guarini (Fisascat Cisl): "Grande giornata, faremo applicare art.46 Costituzione"

"Oggi è sicuramente una grande giornata per la Cisl, un percorso lungo nel tempo. Diversi anni abbiamo lavorato intensamente per riuscire a portare avanti una rivendicazione sacrosanta, cioè quella di applicare l'articolo 46 della Costituzione. Lo stiamo facendo con molta determinazione perché abbiamo consapevolezza di essere dalla parte giusta, cioè dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori che ci danno mandato a rappresentarli quotidianamente. Vogliono essere protagonisti del lavoro e noi stiamo mettendo in piedi i presupposti perché questo possa avvenire con democrazia, con determinazione, con trasparenza e con libertà". Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale della Fisascat Cisl nazionale, Davide Guarini, sull'assemblea di oggi della Cisl con al centro la proposta di legge sulla partecipazione.

"Quindi continueremo a lavorare. Adesso speriamo che l'iter parlamentare si chiuda velocemente, che la legge possa essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e poi incominceremo a lavorare sui posti di lavoro proprio per riuscire a 'dare gambe' a questa importante iniziativa della Cisl", sottolinea ancora.

"Come si può sviluppare questa norma? Noi nel terziario -spiega Guarini- siamo pronti. In alcune aziende di grandi dimensioni abbiamo già dei metodi partecipativi, dobbiamo insistere di più e dobbiamo far comprendere in particolare alle nostre controparti, alle aziende, quanto sia importante poter sviluppare un percorso partecipativo".

Secondo Guarini, "noi dovremo essere determinati e avere la sensibilità per poter lavorare anche nell'interesse dei lavoratori che lavorano nelle piccole aziende, nel 'polverizzato' attraverso strumenti importanti come la bilateralità".

"Il nostro tessuto produttivo, sappiamo, è molto complesso, molto frammentato ma abbiamo certezza che tutte le aziende, tutto il tessuto economico può avere delle risposte da questo importante strumento che le lavoratrici e i lavoratori avranno a disposizione", conclude.