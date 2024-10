Tlc, Casanova Tormo (Amazon): "Con connessione satellitare risparmi per 4,4 mld"

L'Italia può risparmiare 4,4 miliardi di euro sfruttando la connessione dei satelliti a bassa orbita per collegare a internet le case non raggiunte dalla rete fissa. Questa la stima di Jordi Casanova Tormo, a capo della divisione di Amazon EUPP Ads Telecom Space, presentata alla conferenza Comolake.

Il costo stimato di cablare le case italiane non raggiunte dalla rete è di circa 21 miliardi di euro, spiega il dirigente, aggiungendo che un terzo di quella cifra andrebbe coperto da sussidi statali. "Naturalmente, i costi aumentano esponenzialmente man mano che l'area diventa più rurale: il costo di distribuzione della fibra nell'ultimo 1% delle case in Italia è 18 volte superiore al costo medio di connessione in un'area urbana", spiega Casanova Tormo.

Il dirigente precisa che la costellazione satellitare di Project Kuiper, la risposta di Amazon alla divisione Starlink di SpaceX, sarà in grado di servire circa il 4% delle famiglie italiane dal 2030. Il commento arriva in un momento in cui si rumoreggia di un possibile accordo tra governo italiano e la società di Elon Musk per rendere più accessibile la connessione Starlink in Italia.