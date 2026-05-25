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Turismo: la regione croata di Slavonia-Baranja guarda al mercato italiano con wine tourism, outdoor e natura

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Nominata tra le 10 regioni più accoglienti al mondo da Booking.com nel 2025 e incoronata Regione vinicola europea Dionisio per il 2025

Turismo: la regione croata di Slavonia-Baranja guarda al mercato italiano con wine tourism, outdoor e natura
25 maggio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La regione della Croazia continentale Slavonia-Baranja, situata a circa due ore d’auto da Zagabria, guarda al mercato italiano puntando su wine tourism, outdoor e natura.

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“L’enogastronomia è uno dei nostri principali asset, insieme alle quattro aree vitivinicole e a una tradizione vinicola che supera gli 800 anni. Tra gli eventi di punta figurano la Wine Marathon e gli itinerari lungo il Danubio. Accanto al turismo del vino tra i punti dell'offerta anche il Parco naturale di Kopački rit, definito l’'Amazzonia d’Europa', meta per birdwatching, cicloturismo e percorsi fluviali. Sul fronte hospitality, la regione investe in nuove strutture wellness e congressuali come il Materra, spa hotel e congress center immerso nel paesaggio rurale. Cuore della regione è Osijek, quarta città della Croazia sul fiume Drava e hub ideale per esplorare il territorio. Focus è sviluppare collaborazioni con tour operator e agenzie per creare pacchetti dedicati a piccoli gruppi, cicloturismo, esperienze rurali ed enogastronomiche. Elemento distintivo del territorio è anche la tradizione legata al rovere di Slavonia, apprezzato a livello internazionale per la produzione di botti destinate all’affinamento dei vini", ha dichiarato Ivana Jurić, vicedirettrice della Regione Osijek-Baranja.

Nominata tra le 10 regioni più accoglienti al mondo da Booking.com nel 2025 e incoronata Regione vinicola europea Dionisio per il 2025, la Slavonia e Baranja, il cuore autentico della Croazia dell’est, è l’ideale per chi ama la tradizione, il buon vino e l'incontro con la gente del posto, vera e autentica.

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turismo wine tourism outdoor natura enogastronomia vino
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