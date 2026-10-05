Università: Di Marzio (Gregorio VII), 'qui studenti di Veterinaria hanno occasione formativa unica'

"Il nostro ospedale ha una storia quarantennale, ha una vocazione mista, quindi fornisce sia servizi di soccorso che di medicina di base e preventiva. Inoltre, offre una serie di servizi specialistici in tutti gli ambiti. Ci occupiamo di cani, gatti e di animali non convenzionali. Gli studenti potranno confrontarsi con professionisti di prim'ordine e con una casistica che non è dato avere nei normali percorsi accademici, un'occasione formativa unica". Lo afferma Valerio Di Marzio, direttore sanitario del policlinico veterinario Gregorio VII di Roma, intervenendo oggi nella Capitale in occasione della prima giornata in cui il policlinico apre le sue porte agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Veterinaria dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, l'unico nel Lazio.