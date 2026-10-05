circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Di Marzio (Gregorio VII), 'qui studenti di Veterinaria hanno occasione formativa unica'

sponsor

05 ottobre 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro ospedale ha una storia quarantennale, ha una vocazione mista, quindi fornisce sia servizi di soccorso che di medicina di base e preventiva. Inoltre, offre una serie di servizi specialistici in tutti gli ambiti. Ci occupiamo di cani, gatti e di animali non convenzionali. Gli studenti potranno confrontarsi con professionisti di prim'ordine e con una casistica che non è dato avere nei normali percorsi accademici, un'occasione formativa unica". Lo afferma Valerio Di Marzio, direttore sanitario del policlinico veterinario Gregorio VII di Roma, intervenendo oggi nella Capitale in occasione della prima giornata in cui il policlinico apre le sue porte agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Veterinaria dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, l'unico nel Lazio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza