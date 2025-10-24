Welfare: Castrignanò (Italian Welfare), 'fondi pensione possono avere ruolo fondamentale'

"Bisogna lavorare per introdurre nei contratti collettivi le coperture per i grandi rischi e infine valorizzare i fondi pensione che possono giocare un ruolo fondamentale anche nella crescita economica dell'Italia oltre a svolgere una funzione di universalismo nella protezione sociale del Paese". Così Stefano Castrignanò, Presidente Osservatorio Italian Welfare, partecipando alla seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltosi a Villa Miani a Roma.