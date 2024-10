Welfare, Giaccone (Sanofi Italia): "Premio Global Welfare riconosce impatto nostro modello"

“Felice e orgogliosa di ritirare questo Premio che riconosce Sanofi per il suo impegno e soprattutto per l’impatto sociale del suo modello di welfare. In Sanofi sosteniamo e investiamo da sempre sul valore di un ambiente di lavoro pienamente inclusivo in cui poter esprimere al meglio il proprio valore. Oggi, in una fase di grande trasformazione e importanti sfide strategiche. Questo vuole dire investire quotidianamente sul benessere e la crescita di ognuno, lungo tutto il percorso professionale ma anche, inevitabilmente, personale. L’asse welfare è per noi centrale ma si regge su un impegno costante e condiviso per lo sviluppo di una cultura di azienda basata sulla centralità del singolo e il successo del gruppo, sul mettere le persone nelle condizioni di dare il meglio, in ogni momento della propria vita. E, aggiungerei, di misurarci e superarci sempre e segnare spesso il passo del settore e più in generale nel mondo del lavoro”. E' quanto ha dichiarato Deborah Giaccone, Head of Communication di Sanofi Italia, commentando l'assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell'ambito del 'Global Welfare Summit' tenutosi a Villa Miani a Roma, dall'Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.