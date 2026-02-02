circle x black
Le Commissioni parlamentari danno l’ok ai programmi della Difesa

02 febbraio 2026 | 13.01
La Commissione Affari esteri del Senato e la Commissione Difesa della Camera hanno proseguito e concluso l’esame di diversi schemi di decreti ministeriali relativi a programmi pluriennali per la difesa. Nello specifico, la Commissione Affari esteri del Senato ha terminato l’esame in sede consultiva primaria approvando le proposte di parere favorevole in relazione ai seguenti programmi pluriennali della Difesa e ai relativi atti di Governo: ammodernamento di mezza vita dell’obice semovente PzH 2000 dell’Esercito (Atto n.359); potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell’Esercito mediante l’acquisizione di razzi guidati per sistema d’arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System - MLRS – (Atto n.360); approvvigionamento di sistemi d’arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento per le unità di artiglieria terrestre di supporto alle forze medie dell’esercito (Atto n.361); rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n.362). Parallelamente, i medesimi provvedimenti sono stati esaminati dalla Commissione Difesa dalla Camera in sede di assegnazione primaria. Al termine dei singoli esami i provvedimenti sono stati tutti approvati. Sempre la Commissione Difesa della Camera ha concluso l’esame su ulteriori tre schemi di decreto ministeriale relativi a programmi pluriennali della Difesa, esprimendosi favorevolmente sulle specifiche proposte di parere espresse dai relatori. Il primo riguarda l’approvazione del programma denominato “Aeromobili a pilotaggio remoto APR” per il potenziamento della capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell’esercito (Atto n.356). Il secondo provvedimento riguarda il programma denominato “Rinnovamento Shorad Grifo su missile CAMM-ER” relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio dell’Esercito (Atto n.357). Infine, il terzo provvedimento riguarda il Sistema d’arma controcarro a corta gittata per le unità operative dell’Esercito (Atto n.358).

Il resoconto della Commissione Affari esteri del Senato

Il resoconto della Commissione Difesa della Camera

