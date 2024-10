Al fine di sostenere la competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali e società di capitali, il 28 febbraio 2024 il Parlamento ha approvato il cosiddetto Disegno di legge Capitali. Dall’entrata in vigore di tale legge sono state introdotte diverse misure finalizzate all’ammodernamento del quadro normativo italiano e per la rimozione di alcuni ostacoli alla domanda di capitali da parte delle imprese nella direzione del mercato unico (Capital Markets Union). Tra le novità introdotte, l’innalzamento a un miliardo di euro per la soglia massima di capitalizzazione delle Pmi e la modifica di alcuni poteri della Consob. Per approfondire lo scenario delineato dalla nuova normativa, martedì 8 ottobre dalle 9,30 si svolge il convegno “Legge Capitali: un volano per le imprese? Competitività delle regole dei mercati finanziari per accelerare la crescita del Sistema Italia”, organizzato da IlSole24Ore e promosso da Clifford Change.

