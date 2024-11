Legge di Bilancio 2025, avviato l’esame alla Camera

Nella seduta di mercoledì 30 ottobre, ha preso il via alla Camera l’esame della Legge di Bilancio in diverse Commissioni. In Commissione Cultura (VII) per quanto riguarda le misure relative a Scuola, Università e Ricerca, Cultura, Sport, tra cui: l’incremento di 93,7 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF); la creazione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico; L’esame del provvedimento è stato avviato anche in Commissione Ambiente (VIII) per i temi di interesse della Commissione stessa, tra cui: Piano Casa Italia, Fondi investimento per la ricostruzione, misure relative a infrastrutture e lavori pubblici come il Giubileo della Chiesa Cattolica. Avviato l’esame anche in Commissione Trasporti (IX) con riferimento a tematiche quali: la gestione delle autostrade, specie riguardo al trasferimento delle partecipazioni detenute da Anas ad altre società che operano nelle autostrade; l’impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze Armate per l’operazione “Strade sicure” + 800 unità per l’operazione “Stazioni sicure”; l’incremento di 120 milioni di euro del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale; la riduzione degli stanziamenti pari a 31,9 milioni di euro per le ciclovie turistiche. Per il settore delle comunicazioni: estensione della platea dei soggetti passivi della Digital service tax, realizzazione e gestione della banda ultra-larga nelle zone bianche. La Commissione Attività produttive (X) e la Commissione Lavoro (XI) hanno avviato l’esame in sede consultiva per i rispettivi temi di interesse, tra cui: misure di riduzione della pressione fiscale e sostegno al reddito, interventi sui contratti dei dipendenti pubblici, previdenza sociale (tra cui le pensioni minime), famiglia, donne vittime di violenza. Avviato l’esame anche in Commissione Affari Sociali (XII) su diversi ambiti, tra cui: misure a sostegno dei soggetti in condizione di disagio economico e sociale; in tema di incentivi alla natalità, supporto al pagamento delle rette degli asili nido; istituzione di un Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra i giovani; misure per il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale pari a 1.302 milioni per il 2025. Infine, ha preso il via l’esame anche in Commissione Agricoltura (XIII) con riferimento, tra l’altro, alle nuove misure per il comparto agricolo come l’agevolazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, misure in materia di ricerca in agricoltura e zootecnica; potenziamento delle infrastrutture idriche. Il governo ha convocato i sindacati a Palazzo Chigi, per discutere della manovra. Ma Cgil e Uil hanno già proclamato uno sciopero generale per il 29 novembre.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2112-bis&sede=&tipo=