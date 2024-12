Buone notizie per i neonati malati di cuore, arriva la valvola origami

Una valvola ispirata agli origami potrebbe cambiare la vita di molti neonati affetti da disturbi cardiaci congeniti. È la tesi di un team di specialisti che lavora all’Orange County Children Hospital, negli Stati Uniti. Per installare il piccolo dispositivo non sarebbe necessario un intervento a cuore aperto. I medici potrebbero infatti inserirlo nel corpo dei pazienti facendolo passare all'interno della vena femorale della coscia, con una netta riduzione dei rischi connessi all’operazione. La scoperta è stata presentata in occasione delle Scientific Sessions della American Heart Association.