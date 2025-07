Gala di stelle con Patti Smith e Hilary Swank e l'asta dei record

Glamuour, eleganza, jet-set internazionale, vip e cuore. Sotto il cielo limpido della Versilia, Villa Alpebella si è trasformata nel palcoscenico di un evento unico che ha riunito artisti di fama mondiale e protagonisti del mondo della filantropia per l'edizione 2025 di Celebrity Adventures, il gala benefico promosso da Andrea e Veronica Bocelli a sostegno della Andrea Bocelli Foundation (ABF), ma, per il secondo anno consecutivo, anche di Grace Sober Living e Saint Luke Foundation. L'asta a favore di ABF è stato un trionfo di generosità, raccogliendo una cifra record: oltre 2,7 milioni di euro, destinati a progetti educativi e umanitari in Italia e nel mondo.

Intitolata "Italia Bella - Notti Toscane", la serata, lunedì 28 luglio, ha celebrato le eccellenze italiane - dal cibo alla musica, dall'artigianato al design - con un ricco programma di esibizioni, interventi istituzionali e momenti di solidarietà. A condurre l'evento Kris Reichert, che ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso emozionante tra parole, musica e storie di rinascita.

Sul palco, la leggenda del rock Patti Smith, protagonista di un'esibizione intensa culminata nei brani People Have the Power e Because the Night, e Andrea Bocelli che ha poi regalato al pubblico un lungo live con classici come Portofino, Vivo per lei e Time to Say Goodbye. Grande spettacolo anche con Matteo Bocelli, Ilaria Della Bidia, il chitarrista Marcin, e il soul di Brian McKnight. Presenti in sala anche Kevin Spacey, Ronn Moss, Giulio Golia e Sarah Ferguson.

Tra eleganti tavoli illuminati da candele e addobbi tricolore, 500 ospiti da ogni angolo del pianeta, accogliendo l'invito di Andrea Bocelli e Veronica Berti, si sono dati appuntamento per una serata in cui la bellezza italiana si è fatta veicolo di speranza e futuro. Una delle presenze più carismatiche del gala è stata la cantautrice statunitense Patti Smith, premiata dai coniugi Bocelli con l'Humanitarian Award. Emozionata, ha ringraziato per il premio e rivolta ad Andrea e Veronica ha detto: "Il vostro lavoro è fonte di ispirazione per il mondo intero". La rockstar ha ricevuto una standing ovation per il suo impegno umanitario e civile.

Non meno toccante il discorso dell'attrice statunitense Hilary Swank, premiata anche lei per il suo impegno sociale con l'Humanitarian Award: "È un onore incredibile essere qui oggi. Sono orgogliosa di sostenere una fondazione che incarna la vera essenza dell'essere umani". L'attrice due volte premio Oscar ha parlato con intensità della missione della Andrea Bocelli Foundation, lodando l'attenzione riservata a ogni singolo bambino: "Non possiamo più pensare in termini di 'questi sono i nostri figli e quelli no'. Sono tutti i nostri bambini. Quando un bambino soffre, ovunque nel mondo, è una nota stonata nella sinfonia che cerchiamo di suonare insieme". Un messaggio potente, accolto da lunghi applausi. In precedenza, durante una cerimonia privata, Andrea Bocelli e Veronica Berti avevano consegnato Humanitarian Award anche Ellen Pompeo.

Cuore pulsante della serata, l'asta benefica condotta da Jacqueline Tower Perkins di Sotheby's ha segnato un risultato eccezionale: oltre 2,7 milioni di euro raccolti, che saranno destinati ai programmi educativi e sanitari della Andrea Bocelli Foundation in Italia, Haiti e Uganda. Tra i lotti più ambiti: tre borse di Hermès, un manoscritto di Rossini, una visita privata all’appartamento di Coco Chanel, opere firmate Venini e Pomodoro, gioielli unici e oggetti rari. Durante la serata sono saliti sul palco anche alcuni beneficiari dei progetti ABF, che hanno raccontato le loro esperienze, sottolineando l'importanza dell’accesso all’istruzione e alla salute.

L'omaggio all'Italia ha coinvolto anche la cucina: l'aperitivo con showcooking live della storica pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, la cena placée con i primi piatti Barilla al Bronzo, il tutto accompagnato dai vini Bocelli 1831 e dallo champagne Nero Lifestyle, i dolci firmati Cova, e i regali per gli ospiti, miele di Castelfalfi, fragranze Dr Vranjes, e gift lifestyle a tema "Italia Bella".

A chiudere la serata, la performance della violinista Rusanda Panfili con un omaggio ad Astor Piazzolla, e il dj set finale firmato Mirko Coppola. In un'atmosfera suggestiva Gruppo Giardini ha trasformato lo spazio esterno della villa in un elegante uliveto.

Il ricavato dell'asta sarà destinato a sostenere i progetti educativi e sociali della Fondazione Bocelli: ricostruzione delle scuole nelle zone colpite dal sisma nelle Marche, sviluppo del centro educativo a Nabikabala (Uganda), laboratori didattici in Haiti, programmi di musicoterapia negli ospedali pediatrici italiani e il programma ABF Voices Of, dedicato all’inclusione attraverso la musica. Come ha sottolineato Veronica Bocelli, vicepresidente della fondazione: "Ogni bambino ha diritto a un’educazione di qualità, a un ambiente sicuro, alla speranza. Questa serata è la dimostrazione che, insieme, possiamo fare davvero la differenza".