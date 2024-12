Inquinamento acustico e benessere, arriva la conferma scientifica

Che tra inquinamento acustico e benessere psicologico ci fosse una correlazione era evidente anche ai profani, anche se ora a corroborare questa tesi intuitiva arrivano le conferme della scienza. Ci pensano i ricercatori della University of the West of England, che hanno svolto i loro studi su un campione di 68 volontari. I soggetti sono stati sottoposti ad alcuni test, che hanno confermato le ipotesi di partenza. La ricerca è stata pubblicata di recente su “Plos”, una delle riviste più autorevoli del panorama accademico.