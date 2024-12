Microplastiche, le bustine di tè protagoniste insospettabili

In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare dei brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè, che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarlo è un’équipe di scienziati della Università Autonoma di Barcellona, in Spagna, in un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Chemosphere”. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare.