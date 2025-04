Lista UE Paesi sicuri di origine, soddisfazione del Capo del Governo

La Commissione europea ha presentato la proposta di lista dei Paesi sicuri di origine, che, tra gli altri, comprende Bangladesh, Egitto e Tunisia. Una proposta accolta con soddisfazione dal Presidente del Consiglio che ritiene “altrettanto positiva la proposta di anticipare l’entrata in vigore di alcune componenti del Patto Migrazione e Asilo, in particolare la possibilità di designare Paesi sicuri di origine con eccezioni territoriali e per determinate categorie e di applicare il criterio del 20%”. Ricordiamo che il criterio del 20% permette agli Stati membri di applicare una procedura di frontiera accelerata alle persone provenienti dai Paesi in cui, in media, al massimo il 20% dei richiedenti beneficia di protezione internazionale nell’UE. Secondo il Premier Meloni: “L’Italia ha svolto e sta svolgendo un ruolo decisivo per cambiare l’approccio europeo nei confronti del governo dei flussi migratori. Se oggi in Europa la difesa dei confini, il contrasto all’immigrazione irregolare di massa, il rafforzamento della politica dei rimpatri, sono diventate priorità lo si deve alla determinazione del nostro Paese. I fatti dimostrano che avevamo ragione e che siamo sulla buona strada”.

Link alla news sul sito del Governo.