Lo stato di salute dei partiti, gli ultimi sondaggi

È una fotografia ancora piuttosto ingessata quella scattata dall’ultimo sondaggio Demopolis sulle intenzioni di voto degli Italiani. Nel senso che le posizioni acquisite dai partiti italiani sono sostanzialmente consolidate. Fratelli d'Italia è al 30,2%, una soglia che lo tiene al riparo e non gli fa temere la concorrenza di alleati e avversari. Il Partito democratico è sempre secondo, con il 22,5%. Non subisce grandi conseguenze per l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, che ha evidentemente complicato la situazione del sindaco Beppe Sala. Cresce il Movimento 5 Stelle, che si posiziona terzo con il 12% delle preferenze. Indubbiamente, è il partito che ha conosciuto l'incremento maggiore nelle ultime settimane. Una crescita che gli ha permesso di recuperare qualche punto rispetto allo scorso anno, ma che ancora lo tiene lontano dai due principali partiti in Italia. Il divario con il Pd è di dieci punti, mentre quello con FdI è ancora più ampio. Forza Italia e Lega condividono l'8,8%, mantenendosi su livelli stabili. Negli ultimi tre anni i due partiti non hanno conosciuto particolari variazioni e dopo un periodo in cui gli azzurri si sono tenuti avanti, ora la competizione sembra essersi riaccesa (complici le frizioni tra i due partiti che, dallo Ius scholae al terzo mandato, non sono mancate). Alleanza Verdi Sinistra è al 6,3% e conferma la crescita raggiunta nell'ultimo anno. Tutte le altre liste, che corrispondono ai partiti dell'area centro-liberali si mantengono sotto il 3%. Le principali sono Azione, Italia Viva, Noi Moderati e +Europa.