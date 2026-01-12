circle x black
Cerca nel sito
 

Matera, controlli più rigorosi in locali di intrattenimento

Matera, controlli più rigorosi in locali di intrattenimento
12 gennaio 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nelle prossime settimane saranno avviati controlli rigorosi, nel rispetto delle norme e con l'obiettivo prioritario di tutelare l'incolumità pubblica. Lo ha comunicato il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che ha riunito in un incontro nel Municipio le associazioni di categoria per richiamare tutti alla responsabilità e all'attenzione alla sicurezza dei locali pubblici dopo la strage di Crans-Montana in Svizzera dove hanno perso la vita 40 ragazzi. Nicoletti ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, sottolineando come episodi simili impongano ''una riflessione seria e condivisa anche a livello locale'', per ''alzare l'asticella della prevenzione, rafforzando i controlli, e in particolare sugli aspetti che riguardano le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento temporaneo''.

Questo periodo, caratterizzato da un naturale rallentamento dei flussi turistici, è ritenuto dall'amministrazione comunale il più idoneo ''per lavorare sulla pianificazione, con una prospettiva che guardi oltre il 2026, affinché le attività possano essere strutturate per durare nel tempo''. Nel corso del confronto sono state condivise diverse proposte avanzate dalle associazioni di categoria, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e applicabili. Tra le ipotesi emerse, quella di realizzare un vademecum operativo sulla sicurezza, da proporre anche in collaborazione con i vigili del fuoco e con gli altri enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, da comunicare in modo chiaro ed efficace agli operatori e alle famiglie, considerata la natura dei rischi resi evidenti dall'evento di Crans-Montana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
controlli rigorosi intrattenimento sicurezza pubblica strage di Crans Montana
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza